TIR ile minibüs çarpıştı; 2 ölü, 1 yaralı
SİİRT-Bitliskara yolunda TIR ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
SİİRT-Bitliskara yolunda TIR ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Siirt-Bitlis karayolu Alaniçi köyü Yenice mezrası yakınlarında meydana geldi. Zülfükar Askan (25) yönetimindeki TIR, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüs ile çarpıştı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kontrolde minibüsteki Hikmet Ertem'in (62) hayatını kaybettiği belirlendi. Minibüste bulunan yaralı Fırat Tanış (16) ve TIR şoförü ilk müdahalenin ardından Baykan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hayati tehlikesi bulunan Tanış, buradan Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tanış, burada hayatını kaybetti. TIR şoförünün tedavisi sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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