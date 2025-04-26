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        TIR ile minibüs çarpıştı; 2 ölü, 1 yaralı

        SİİRT-Bitliskara yolunda TIR ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 12:59 Güncelleme: 26.04.2025 - 13:05
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        TIR ile minibüs çarpıştı; 2 ölü, 1 yaralı
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        SİİRT-Bitliskara yolunda TIR ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Siirt-Bitlis karayolu Alaniçi köyü Yenice mezrası yakınlarında meydana geldi. Zülfükar Askan (25) yönetimindeki TIR, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüs ile çarpıştı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kontrolde minibüsteki Hikmet Ertem'in (62) hayatını kaybettiği belirlendi. Minibüste bulunan yaralı Fırat Tanış (16) ve TIR şoförü ilk müdahalenin ardından Baykan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hayati tehlikesi bulunan Tanış, buradan Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tanış, burada hayatını kaybetti. TIR şoförünün tedavisi sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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