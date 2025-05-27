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        Kalp krizi geçiren 6 yaşındaki Muhammed Yusuf kurtarılamadı

        SİİRT'in Baykan ilçesinde kalp krizi geçiren Muhammed Yusuf Celbek (6), ambulans helikopterle sevk edildiği Ankara'da yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 13:25 Güncelleme: 27.05.2025 - 13:30
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        Kalp krizi geçiren 6 yaşındaki Muhammed Yusuf kurtarılamadı
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        SİİRT’in Baykan ilçesinde kalp krizi geçiren Muhammed Yusuf Celbek (6), ambulans helikopterle sevk edildiği Ankara’da yaşamını yitirdi.

        Olay, dün sabah saatlerinde Baykan ilçesinde meydana geldi. İlçeye bağlı Atabağı beldesindeki evinde rahatsızlanan Muhammed Yusuf Celbek, ailesi tarafından Baykan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Muhammed Yusuf önce Diyarbakır’a, buradan da ambulans helikopterle Ankara’ya götürülerek tedaviye alındı. Muhammed Yusuf, doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

        Muhammed Yusuf’un cenazesi, işlemlerinin ardından ilçeye getirilerek beldedeki aile mezarlığında toprağa verildi.

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