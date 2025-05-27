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        Sulama kanalına düşen engelli Ayşe, boğuldu

        SİİRT'in Pervari ilçesinde sulama kanalına düşen zihinsel ve bedensel engelli birey Ayşe Koyuncu (18), boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 15:21 Güncelleme: 27.05.2025 - 15:21
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        Sulama kanalına düşen engelli Ayşe, boğuldu
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        SİİRT'in Pervari ilçesinde sulama kanalına düşen zihinsel ve bedensel engelli birey Ayşe Koyuncu (18), boğuldu.

        Olay, öğle saatlerinde Çobanören köyünde meydana geldi. Zihinsel ve bedensel engelli Ayşe Koyuncu, bayılarak evlerinin bahçesinde bulunan sulama kanalına düştü. Durumu fark eden ailesi, Koyuncu’yu sudan çıkarıp 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Pervari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koyuncu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Koyuncu'nun cenazesi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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