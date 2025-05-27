Sulama kanalına düşen engelli Ayşe, boğuldu
SİİRT'in Pervari ilçesinde sulama kanalına düşen zihinsel ve bedensel engelli birey Ayşe Koyuncu (18), boğuldu.
SİİRT'in Pervari ilçesinde sulama kanalına düşen zihinsel ve bedensel engelli birey Ayşe Koyuncu (18), boğuldu.
Olay, öğle saatlerinde Çobanören köyünde meydana geldi. Zihinsel ve bedensel engelli Ayşe Koyuncu, bayılarak evlerinin bahçesinde bulunan sulama kanalına düştü. Durumu fark eden ailesi, Koyuncu’yu sudan çıkarıp 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Pervari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koyuncu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Koyuncu'nun cenazesi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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