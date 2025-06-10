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        Siirt'te otomobil ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

        SİİRT'teotomobil ile hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada Bünyamin Pektaş hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 16:47 Güncelleme: 10.06.2025 - 16:50
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        Siirt'te otomobil ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
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        SİİRT'teotomobil ile hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada Bünyamin Pektaş hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Kurtalan-Baykan kara yolu Üçyolu mevkisinde meydana geldi. 33 AIV 898 plakalı otomobil ile 56 AAF 475 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada otomobildeki Bünyamin Pektaş hayatını kaybetti, Oruç E., Murat N., Sami Yusuf E. ve Selim Ö. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Oruç E.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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