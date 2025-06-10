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        5'inci kattan park halindeki otomobilin üzerine düşen Elif, yaralandı; o anlar kamerada

        SİİRT'te Elif K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 19:42 Güncelleme: 10.06.2025 - 19:45
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        5'inci kattan park halindeki otomobilin üzerine düşen Elif, yaralandı; o anlar kamerada
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        SİİRT’te Elif K. (6), 5’inci kattaki evlerinin balkonundan park halindeki otomobilin üzerine düşüp yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, saat 17.30 sıralarında Kooperatif Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre Elif K., 6 katlı apartmanın 5’inci katındaki evlerinin balkonundan dengesini kaybederek, park halinde bulunan 26 TU 740 plakalı otomobilin üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Elif K., ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Elif K.’nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Öte yandan olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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