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        Koşarak geldikleri YKS'ye son anda yetiştiler

        SİİRT'tebazı adaylar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) son anda yetişti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 10:45 Güncelleme: 21.06.2025 - 10:50
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        Koşarak geldikleri YKS'ye son anda yetiştiler
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        SİİRT'tebazı adaylar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) son anda yetişti.

        Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen YKS'nin ilk oturumu olan TYT, saat 10.15 itibarıyla başladı. Saat 10.00'u gösterdiğinde, sınavların yapıldığı okulların kapıları kapatıldı. Bazı üniversite adayları, sınava saniyeler kala koşarak yetişti. O anlar, kameraya yansıdı.

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