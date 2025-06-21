Koşarak geldikleri YKS'ye son anda yetiştiler

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen YKS'nin ilk oturumu olan TYT, saat 10.15 itibarıyla başladı. Saat 10.00'u gösterdiğinde, sınavların yapıldığı okulların kapıları kapatıldı. Bazı üniversite adayları, sınava saniyeler kala koşarak yetişti. O anlar, kameraya yansıdı.

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