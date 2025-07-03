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        Bisiklet, duvara çarpınca bahçeye düştüler; kaza kamerada

        SİİRT'te site duvarına çarpan bisikletten savrularak bahçeye düşen 2 çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 12:22 Güncelleme: 03.07.2025 - 12:25
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        Bisiklet, duvara çarpınca bahçeye düştüler; kaza kamerada
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        SİİRT'te site duvarına çarpan bisikletten savrularak bahçeye düşen 2 çocuk yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, 1 Temmuz'da akşam saatlerinde merkez Yeni Mahalle'de meydana geldi. A.Y.İ. ile N.M.S.'nin bindiği bisiklet, yokuşta kontrolden çıkarak bir sitenin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 çocuk yaklaşık 2 metreden bahçeye uçtu. Çocuklardan biri bina duvarına çarptıktan sonra zemine düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan çocuklar, hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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