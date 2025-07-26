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        Siirt'te dükkan önünden fıstık hırsızlığı kamerada

        SİİRT'te, kuruyemiş dükkanı önündeki muşamba ile kaplı tezgahtan fıstık çuvalı çalındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 12:30 Güncelleme: 26.07.2025 - 12:35
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        Siirt'te dükkan önünden fıstık hırsızlığı kamerada
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        SİİRT’te, kuruyemiş dükkanı önündeki muşamba ile kaplı tezgahtan fıstık çuvalı çalındı. Hırsızlık, güvenlik kameralarına yansıdı.

        Olay, saat 01.30 sıralarında Helvacılar Çarşısı'nda meydana geldi. Yüzünü kapüşonla gizleyen şüpheli, bir süre dolaşıp etrafı kontrol ettikten sonra, Mehmet Reşit Esen’e ait kuruyemiş dükkanının önündeki muşambayla örtülü tezgahın altındaki fıstık çuvalını alarak uzaklaştı. Sabah saatlerinde dükkanını açmaya gelen Esen, çuvalı yerinde göremeyince güvenlik kameralarından hırsızlığı fark edip durumu polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise şüphelinin fıstık çuvalını tezgahın altından çıkarmaya çalışırken yere düşürdüğü fıstıkların bir kısmını ayağıyla gizlemeye çalıştığı görüldü. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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