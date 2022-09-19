Siirt'te taşlı ve sopalı kavgada 9 kişi yaralandı

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SİİRT (AA) - Siirt'te iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 9 kişi yaralandı.

Merkez Yeni Mahalle Aydınlar Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Tarafların birbirlerine sandalye ve tabure fırlattığı kavgada 9 kişi yaralandı.

Polis ve çevredekilerce güçlükle sonlandırılan kavganın ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları tespit edilen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kavgaya karışanların Şirvan ilçesine bağlı komşu iki köyde yaşadıkları öğrenildi.

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