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SİİRT (AA) - Siirt'te ruhsatsız 2 iş yeri mühürlendi.

Siirt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri, istek ve şikayet hattına vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendirerek genel denetimlerini sürdürüyor.

Ruhsat ve Denetim, Zabıta ve İl Emniyet müdürlükleri ekipleri, yapılan denetimlerde ruhsatı olmadığı gerekçesiyle 2 iş yerini mühürledi.

İş yerlerinin, ruhsatsız iş yeri çalıştırma sebebiyle ruhsat alıncaya kadar süresiz olarak mühürlendiği belirtilen açıklamada, ruhsatı bulunmayan iş yeri sahiplerinin ruhsat girişi yapmaları uyarısında bulunuldu.

Öte yandan, Cumhuriyet, Özgen ve Aydınlar caddeleri ile Helvacılar ve Kuyumcular çarşılarında kaldırım işgallerine yönelik denetim yapıldı.

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