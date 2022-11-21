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Siirt'te "İklim Değişikliğine Uyum ve Tarımda Tasarruflu Su Kullanımı" paneli yapıldı

AA

Siirt'te "İklim Değişikliğine Uyum ve Tarımda Tasarruflu Su Kullanımı" paneli yapıldı

SİİRT (AA) - Siirt'te "İklim Değişikliğine Uyum ve Tarımda Tasarruflu Su Kullanımı" paneli düzenlendi.

Valilik koordinasyonunda, Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Antep Fıstığı Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayım Dairesi Başkanlığının Tarımsal Sulama Eğitim Programı kapsamında bir otelde düzenlenen panelde, iklim değişikliğinin tarımsal üretime yansımalarıyla ilgili bilgi verildi.

Panelin açılışında konuşan Vali Yardımcısı Abdulhamit Mutlu, kuraklık ve iklim değişikliği ile su kullanımının daha da önemli hale geldiğini belirterek, "Siirt her geçen gün gelişen, büyüyen ve tarımsal marka ürünleri olan bir şehirdir. Ekonominin can damarı olan tarımda çok yönlü projeler uyguluyoruz. Suyun değeri ve tasarruflu su kullanımda bilinç oluşturulmasında bu tür panel ve toplantıları yararlı buluyoruz." dedi.

Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak da tarım ve hayvancılıkta ihtisaslaşan üniversitenin çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Şındak, tarım ve hayvancılıkla ilgili çalışmaları üst seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan ise son 5 yılda bitkisel üretim ve hayvancılık alanında üreticilere 361 milyon lira destek sağlandığını belirtti.

Kırsal Kalkınma Yatırımları ile bu yıl Siirt'te 515 projenin onaylandığını, bu projelerle ülke sıralamasında ilk 20'de yer aldıklarını ifade eden Demirhan, şunları kaydetti:

"Bakanlık tarafından 2018-2022 yılları arasında Siirt'in tarım ve hayvancılığının geliştirilmesi için 53 milyon lira tutarında 70 tarımsal proje uygulanmış. İlimizde 1 milyon dekar civarında tarımsal arazimiz bulunmakta. İlimiz huzurun sağlanması, kırsala geri dönüşler ve uygulanan tarımsal projelerle tarımsal faaliyet yapılacak atıl arazisi bulunmayan sayılı iller arasında. 2000'li yılların başında 40 bin dekar olan Siirt fıstığı alanımız yıl sonu itibarıyla 350 bin dekarı geçecektir. Ayrıca kentimiz 600 bin dekar alan hububat ve baklagil ekim alanına sahip. 1 milyon 200 bin küçükbaş hayvan varlığıyla Türkiye'de ilk 10'da. 177 bin arı kovanı ve 2 bin 500 tona yaklaşan bal üretimi ile 7'nci, 55 bin geleneksel kovan tipi ile de 2'nci sıradayız."

Panele, Siirt ve Harran Üniversitesinden öğretim üyeleri, Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden yetkililer ile sektör temsilcileri katıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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