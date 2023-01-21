Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan taziye ziyareti

SİİRT (AA) - Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, hayatını kaybeden güvenlik korucusu Mehmet Yılmaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hacıbektaşoğlu, Eruh ilçesinin Dikboğaz köyünde çıkan kavgada yaşamını yitiren güvenlik korucusu Mehmet Yılmaz'ın ailesini ziyaret etti, taziyelerini iletti.
Ailenin acısını paylaşan Hacıbektaşoğlu, Yılmaz'a Allah'tan rahmet diledi.
Taziye ziyaretine, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, Eruh Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir ve Eruh Belediye Başkanı Cevher Çiftçi de katıldı.