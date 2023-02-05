Siirt'teki bazı köy okullarında eğitime ara verildi

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SİİRT (AA) - Siirt'in bazı ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına bağlı bazı ilçelerdeki okullarda eğitime ara verilmesi yönünde karar alındı.

Şirvan ilçe merkezi dışında tüm köy okullarının 6-7 Şubat'ta tatil edildiği hatırlatıldı.

Baykan ilçe merkezi ve beldelerin haricindeki köy okulları ile Pervari ilçesinde taşımalı eğitim kapsamında servisle gelen öğrenciler için de eğitme bir gün ara verildi.

Söz konusu ilçelerde hamile kadınlar ile engelli kamu çalışanları izinli sayılacak.

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