Baykan'da yağış sonucu istinat duvarı çöktü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİİRT (AA) - Baykan ilçesine bağlı Ulaştı köyünde aşırı yağış sonucu istinat duvarı çöktü.



Ulaştı köyünde istinat duvarının çökmesi sonucu köy yolu bir süre ulaşıma kapandı.



İl Özel İdaresi ekiplerince yapılan çalışmanın ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.