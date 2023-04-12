Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, muhtar ve kanaat önderleriyle bir araya geldi

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SİİRT (AA) - Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, muhtar ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hacıbektaşoğlu, Baykan ilçesinde muhtar, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen iftar programına katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hacıbektaşoğlu, vatandaşlarla bir arada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Siirt’in huzur ve kardeşlik kenti olduğunu dile getiren Hacıbektaşoğlu, şöyle konuştu:

"Amacımız ilimizin, huzurunu, birlik ve beraberliğini vatandaşlarımızla birlikte daha da güçlendirmektir. Memleketimizin ve huzurumuzun kıymetini iyi bilelim. Huzur ve güven ikliminin olmadığı bir yerde hayatın anlamı olmaz. Her zaman huzur, huzur, huzur diyeceğiz. Hep birlikte kenetleneceğiz ve birbirimizi seveceğiz. Aramıza fitne, fesat sokanlara, huzurumuzu bozanlara asla fırsat vermeyeceğiz."

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, Baykan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emin Bağlı ve belde belediye başkanları katıldı.

Daha sonra Hacıbektaşoğlu, Veyselkarani beldesinde esnafı ziyaret etti.

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