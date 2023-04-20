Siirt'te çarşı ve pazarlarda bayram hareketliliği

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SİİRT (AA) - Siirt'te Ramazan Bayramı dolayısıyla çarşı ve pazarlarda hareketlilik yaşandı.

Güres, Aydınlar ve Cumhuriyet caddeleri ile Helvacılar Çarşı'sında alışveriş yapan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.



Helvacılar Çarşısında esnaf Muhammed Sevgi, günler önce reyonları her yaş ve bütçeye uygun ürünlerle doldurduklarını belirterek, dün başlayan bayram yoğunluğunun gece saatlerine kadar devam etmesini umut ettiklerini söyledi.

Çocuk ve yetişkin giyim ürünlerinde kampanya başlattıklarını anlatan Sevgi, uygun fiyatlarla vatandaşa hizmet sunmaya çalıştıklarını belirtti.

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