Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, köy muhtarlarıyla görüştü

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SİİRT (AA) - Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, köy muhtarlarının taleplerini dinledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hacıbektaşoğlu, köylerin ihtiyaçlarını tespit etmek, sorun ve taleplerini çözüme kavuşturmak amacıyla Baykan ilçesinin Narlıyurt ve Sarıdana köyleri, Eruh'un Okçular ve Dikboğaz, Kurtalan'ın Aksöğüt köyleri muhtarları ile köy heyetini makamında ağırladı.

Hacıbektaşoğlu, ziyarette muhtarlar tarafından dile getirilen su, yol, kanalizasyon, mera, tarım arazileri, taziye evi talepleri gibi talepleri dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hacıbektaşoğlu, kırsalda yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini daha da yükseltmeyi amaçladıklarını belirtti.





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