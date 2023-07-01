AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, petrol arama çalışmalarını inceledi

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SİİRT (AA) - AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Eruh ilçesindeki petrol arama alanında incelemelerde bulundu.

Milletvekili Gül, beraberinde AK Parti İl Başkanı Ekrem Olğaç ile geldiği alanda, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gül, yaptığı açıklamada, huzur ve güven ortamına kavuşan bölgede petrol çıkarılmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

İnceledikleri 2 kuyudan günde 200 varil ham petrol çıkarıldığını belirten Gül, "Bölgede petrol arama çalışmaları devam ediyor. Şu anda bir kuyuda 1600 metreye ulaşılmış sondaj gerçekleştiriliyor. İnşallah 2 bin 600 metreye ulaşıldığında bu kuyudan da gravite değeri yüksek petrole rastlanacak. Allah mahcup etmesin, bölgemizin ve ülkemizin kaderini değiştirecek çalışmalar yapmayı nasip etsin." dedi.

Çalışanların Kurban Bayramı'nı tebrik eden Gül, onlarla sohbet etti, kolaylık diledi.

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