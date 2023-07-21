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        Siirt'te Veyselkarani Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında TİS imzalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 15:27
        Siirt'te Veyselkarani Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında TİS imzalandı

        SİİRT (AA) - Siirt'in Baykan ilçesinin Veyselkarani Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası Siirt Şubesi arasında Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandı.

        Belediyede düzenlenen törene, Veyselkarani Belediye Başkanı Murat Akgün ve Belediye-İş Sendikası Siirt Şubesi Başkanı Halit Akınay katıldı.

        Sözleşmenin imzalanmasının ardından Belediye-İş Sendikası Siirt Şube Başkanı Halit Akınay, desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Murat Akgün'e teşekkür ederek, 1 yıllık sözleşmede çalışanlara önemli avantajlar kazandırıldığını belirtti.

        Sözleşmede taban ücret olarak en düşük yevmiyenin 1000 liraya çıkarıldığını dile getiren Akınay, tüm parasal maddelere yüzde 15 zam eklendiğini aktardı.

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