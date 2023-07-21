Siirt'te Veyselkarani Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında TİS imzalandı
SİİRT (AA) - Siirt'in Baykan ilçesinin Veyselkarani Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası Siirt Şubesi arasında Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandı.
Belediyede düzenlenen törene, Veyselkarani Belediye Başkanı Murat Akgün ve Belediye-İş Sendikası Siirt Şubesi Başkanı Halit Akınay katıldı.
Sözleşmenin imzalanmasının ardından Belediye-İş Sendikası Siirt Şube Başkanı Halit Akınay, desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Murat Akgün'e teşekkür ederek, 1 yıllık sözleşmede çalışanlara önemli avantajlar kazandırıldığını belirtti.
Sözleşmede taban ücret olarak en düşük yevmiyenin 1000 liraya çıkarıldığını dile getiren Akınay, tüm parasal maddelere yüzde 15 zam eklendiğini aktardı.