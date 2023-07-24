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        Siirt Valiliği hava sıcaklığına karşı uyarıda bulundu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 15:15
        Siirt Valiliği hava sıcaklığına karşı uyarıda bulundu

        SİİRT (AA) - Siirt'te kronik rahatsızlığı bulunanlar ile yaşlı ve çocukların hava sıcaklığının en yoğun hissedildiği gün ve saatlerde açık alanlarda bulunmamaları uyarısı yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinin son değerlendirmelerine göre bölgede 26 ve 27 Temmuz'dan itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerine çıkması bekleniyor.

        Kronik rahatsızlığı olanlar ile yaşlı ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları, dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

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