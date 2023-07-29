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        MHP Siirt Merkez İlçe ve Kurtalan İlçe başkanları görevden alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 16:12
        MHP Siirt Merkez İlçe ve Kurtalan İlçe başkanları görevden alındı

        SİİRT (AA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Siirt Merkez İlçe Başkanı Nezir Marakçı ve Kurtalan İlçe Başkanı Kenan Lale ile ilçe yönetimlerinin görevden alındığı belirtildi.

        MHP İl Başkanlığından yapılan açıklamada, parti yönetimi tarafından merkez ilçe ve Kurtalan ilçe yönetim kurullarının feshine karar verildiği bildirildi.

        MHP Merkez İlçe Başkanı Marakçı ve Kurtalan İlçe Başkanı Lale ile ilçe yönetimlerinin görevden alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bugüne kadar yapmış oldukları hizmetlerden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Yerlerine atanacak isimlere şimdiden başarılar diliyoruz."

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