Siirt Üniversitesinde üretilen hijyen ürünleri Libya'ya ihraç edildi

SİİRT (AA) - Siirt Üniversitesinde (SİÜ) üretilen temizlik ve bakım ürünleri Libya'ya ihraç edildi.

SİÜ'den yapılan açıklamaya göre, Siirt Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezinde yerel tarımsal ürünlerden fıstık ve limon kolonyası, bıttım sabunu, doğal bıttım şampuanı, sıvı el sabunu, çamaşır suyu, kireç çözücü ve yüzey temizleyici üretiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Nihat Şındak, yetkililerle yapılan görüşmeler neticesinde bir konteyner dolusu temizlik ve bakım ürününün Libya'ya doğru yola çıktığını, Irak, Sudan ve Almanya'dan firmalarla da görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Laboratuvarında üretilen ürünlerin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne bağlı ofislerinde ve online alışveriş mağazasında halkın satışına sunulduğunu aktaran Şındak, "İhtisaslaşma programı kapsamında kamu-üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde, teknolojik ve katma değeri yüksek yeni veya ara ürünler geliştirmeyi, mevcut ürünlerin kalitesini yükseltmeyi amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.