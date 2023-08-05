Siirt'te ehliyetsiz sürücünün kullandığı hafif ticari aracın çarptığı çocuk öldü
SİİRT (AA) - Siirt'in Eruh ilçesinde 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı hafif ticari aracın çarpması sonucu 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
İlçede bir ekmek fırında çalıştığı öğrenilen B.A. (16) Fatih Mahallesi'nde dün, plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araçla ekmek dağıtımından dönerken evinin önünde oynayan 2 yaşındaki Berçem D'ye çarptı.
Ağır yaralanan çocuk, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Eruh Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan B.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.