Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Siirt'te ehliyetsiz sürücünün kullandığı hafif ticari aracın çarptığı çocuk öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 16:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te ehliyetsiz sürücünün kullandığı hafif ticari aracın çarptığı çocuk öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİİRT (AA) - Siirt'in Eruh ilçesinde 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı hafif ticari aracın çarpması sonucu 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        İlçede bir ekmek fırında çalıştığı öğrenilen B.A. (16) Fatih Mahallesi'nde dün, plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araçla ekmek dağıtımından dönerken evinin önünde oynayan 2 yaşındaki Berçem D'ye çarptı.

        Ağır yaralanan çocuk, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Eruh Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Gözaltına alınan B.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul Valisi Gül'den açıklamalar
        İstanbul Valisi Gül'den açıklamalar
        42 derecelik sıcaklık o kentte asfaltı eritti!
        42 derecelik sıcaklık o kentte asfaltı eritti!
        Cezası 1295 TL! O kentte hortumla yıkama yasaklandı!
        Cezası 1295 TL! O kentte hortumla yıkama yasaklandı!
        Başkent'te dehşet! 13 yaşındaki çocuk parkta ölü bulundu!
        Başkent'te dehşet! 13 yaşındaki çocuk parkta ölü bulundu!
        İstanbul'da su tasarrufu için perlatör dağıtılacak!
        İstanbul'da su tasarrufu için perlatör dağıtılacak!
        Lübliyana'da olağanüstü hal!
        Lübliyana'da olağanüstü hal!
        Sarıyer'de yol çöktü! O anlar kamerada
        Sarıyer'de yol çöktü! O anlar kamerada
        Fenerbahçe Ekambi'nin peşinde
        Fenerbahçe Ekambi'nin peşinde
        Youtuber eşi tarafından 32 yerinden bıçaklandı!
        Youtuber eşi tarafından 32 yerinden bıçaklandı!
        Aslan orta sahada büyük oynuyor!
        Aslan orta sahada büyük oynuyor!
        Ameliyattan uyanınca şok yaşadı! Yanlış ayağa ameliyat
        Ameliyattan uyanınca şok yaşadı! Yanlış ayağa ameliyat
        Jennifer Aniston'dan açıklama
        Jennifer Aniston'dan açıklama
        Evden çıkması için kiracısına 200 bin lira teklif etti
        Evden çıkması için kiracısına 200 bin lira teklif etti
        Çatışmada ele geçirilen teröristin yaralarına Mehmetçik müdahale etti!
        Çatışmada ele geçirilen teröristin yaralarına Mehmetçik müdahale etti!
        Berçem 3 yaşındaydı! Ehliyetsiz sürücü ölümü oldu!
        Berçem 3 yaşındaydı! Ehliyetsiz sürücü ölümü oldu!
        YAŞ kararlarının şifreleri
        YAŞ kararlarının şifreleri
        Depremzede Zeynep beyaz önlük hayaliyle çalıştı! Türkiye 19'uncusu oldu
        Depremzede Zeynep beyaz önlük hayaliyle çalıştı! Türkiye 19'uncusu oldu
        Spor aynı kazanç uçurum!
        Spor aynı kazanç uçurum!
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı
        Fenerbahçe'den Jorginho hamlesi!
        Fenerbahçe'den Jorginho hamlesi!

        Benzer Haberler

        Ehliyetsiz sürücünün hafif ticari araçla çarptığı 3 yaşındaki Berçem, öldü
        Ehliyetsiz sürücünün hafif ticari araçla çarptığı 3 yaşındaki Berçem, öldü
        Siirt Belediyesinden kaçak su denetimi
        Siirt Belediyesinden kaçak su denetimi
        Siirt Belediyesinden KPSS'ye girecek adaylara ücretsiz ulaşım imkanı
        Siirt Belediyesinden KPSS'ye girecek adaylara ücretsiz ulaşım imkanı
        Siirt'te sazlıkta çıkan yangın, tarım arazilerine sıçramadan söndürüldü
        Siirt'te sazlıkta çıkan yangın, tarım arazilerine sıçramadan söndürüldü
        Siirt Belediyesi trafiği rahatlatmak için yol genişletme çalışmalarını sürd...
        Siirt Belediyesi trafiği rahatlatmak için yol genişletme çalışmalarını sürd...
        Siirt "Kentsel Dönüşüm Projesi" uzlaşma görüşmelerinde sona gelindi
        Siirt "Kentsel Dönüşüm Projesi" uzlaşma görüşmelerinde sona gelindi