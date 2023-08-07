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        AK Parti Siirt Milletvekili Gül, Eruh'ta tünel çalışmalarıyla ilgili inceleme yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 16:41
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        AK Parti Siirt Milletvekili Gül, Eruh'ta tünel çalışmalarıyla ilgili inceleme yaptı
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        SİİRT (AA) - AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Eruh'ta devam eden tünel çalışmalarıyla ilgili inceleme yaptı.

        Gül, beraberinde AK Parti İl Başkanı Ekrem Olğaç, il ve ilçe yöneticileriyle, Eruh-Fındık Yolu ve Tünel Projesi'ni inceledi, şirket yetkililerinden bilgi aldı.

        Projenin Siirt ve Şırnak'ı birbirine bağlayacağını belirten Gül, 2 bin 190 metre uzunluğundaki T-1 tünelinde ışığın göründüğünü, 1929 metre olan T-2 tünelinde de çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

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