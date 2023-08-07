AK Parti Siirt Milletvekili Gül, Eruh'ta tünel çalışmalarıyla ilgili inceleme yaptı

SİİRT (AA) - AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Eruh'ta devam eden tünel çalışmalarıyla ilgili inceleme yaptı.

Gül, beraberinde AK Parti İl Başkanı Ekrem Olğaç, il ve ilçe yöneticileriyle, Eruh-Fındık Yolu ve Tünel Projesi'ni inceledi, şirket yetkililerinden bilgi aldı.

Projenin Siirt ve Şırnak'ı birbirine bağlayacağını belirten Gül, 2 bin 190 metre uzunluğundaki T-1 tünelinde ışığın göründüğünü, 1929 metre olan T-2 tünelinde de çalışmaların devam ettiğini kaydetti.