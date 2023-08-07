Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Siirt'te serinlemek için çaya giren oğlunu kurtarmak isteyen baba boğuldu

        Siirt'te Botan Çayı'nda akıntıya kapılan oğlunu kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 21:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te serinlemek için çaya giren oğlunu kurtarmak isteyen baba boğuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİİRT (AA) - Siirt'te Botan Çayı'nda akıntıya kapılan oğlunu kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti.

        Merkeze bağlı Kayaboğaz köyü yakınlarındaki Botan Çayı kenarında ailesiyle pikniğe giden Münür Ulıtaş (21), serinlemek için girdiği suyun akıntısına kapıldı.

        Durumu fark eden baba İsmail Ulıtaş (40), oğlunu kurtarmak için çaya girdi. Bir müddet sonra her ikisi de gözden kayboldu.

        Durumu fark eden vatandaşların yetkililere haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan ve hayati tehlikesi bulunan Münür Ulıtaş, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bölgede arama kurtarma çalışması yürüten dalgıç ekibi, baba Ulıtaş'ın ise cansız bedenine ulaştı.

        Sudan çıkarılan Ulıtaş'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Erkin Koray hayatını kaybetti
        Erkin Koray hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kocaeli'de liman yakınlarında patlama!
        Kocaeli'de liman yakınlarında patlama!
        "Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız"
        "Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız"
        14 yıl sonra ortaya çıktı! İşte Cem Garipoğlu'nun emniyetteki son karesi!
        14 yıl sonra ortaya çıktı! İşte Cem Garipoğlu'nun emniyetteki son karesi!
        Beşiktaş'ta son dakika
        Beşiktaş'ta son dakika
        Yaklaşan hava değişimi ve ufuktaki susuz günler
        Yaklaşan hava değişimi ve ufuktaki susuz günler
        Fenerbahçe'den Tete açıklaması!
        Fenerbahçe'den Tete açıklaması!
        İstanbul'da ormanlık alanda kalaşnikoflu saldırı!
        İstanbul'da ormanlık alanda kalaşnikoflu saldırı!
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Bunaltan sıcaklarla ilgili Meteoroloji'den açıklama!
        Bunaltan sıcaklarla ilgili Meteoroloji'den açıklama!
        Şenol Güneş: Talisca ile konuştum
        Şenol Güneş: Talisca ile konuştum
        Okyanusta kaybolan genç, 35 saat sonra kurtarıldı
        Okyanusta kaybolan genç, 35 saat sonra kurtarıldı
        Covid-19'un yeni varyantı İngiltere'de yayıldı!
        Covid-19'un yeni varyantı İngiltere'de yayıldı!
        Cinsel istismar ile suçlanan doktorun ifadesi ortaya çıktı!
        Cinsel istismar ile suçlanan doktorun ifadesi ortaya çıktı!
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti
        Hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        1 milyar dolara ulaştı
        1 milyar dolara ulaştı

        Benzer Haberler

        Zihinsel engelli oğlunu kurtarmak için girdiği çayda akıntıya kapılıp kaybo...
        Zihinsel engelli oğlunu kurtarmak için girdiği çayda akıntıya kapılıp kaybo...
        Zihinsel engelli oğlunu kurtarmak için girdiği çayda akıntıya kapılıp kaybo...
        Zihinsel engelli oğlunu kurtarmak için girdiği çayda akıntıya kapılıp kaybo...
        Siirt Valiliğinden sıcak hava uyarısı
        Siirt Valiliğinden sıcak hava uyarısı
        AK Parti Siirt Milletvekili Gül, Eruh'ta tünel çalışmalarıyla ilgili incele...
        AK Parti Siirt Milletvekili Gül, Eruh'ta tünel çalışmalarıyla ilgili incele...
        "Siirt kuru ekmeği" coğrafi işaretle tescillendi
        "Siirt kuru ekmeği" coğrafi işaretle tescillendi
        Siirt Belediyesinden bedensel engellilere akülü araç desteği
        Siirt Belediyesinden bedensel engellilere akülü araç desteği