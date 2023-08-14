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        Siirt'te kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 16:25
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        Siirt'te kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        SİİRT (AA) - Siirt'te kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Siirt'ten Pervari istikametine giden Ş.İ. yönetimindeki 16 SCU 21 plakalı kamyon, merkeze bağlı Akyamaç köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Yetkililere haber verilmesiyle olay yerine itfaiye, AFAD, 112 Acil Sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Mustafa D. sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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