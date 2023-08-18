Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Şehir Buluşmaları Siirt" programında konuştu: (2)

SİİRT (AA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hem Türkiye'nin her tarafında tarımsal üretimi, gıda arz güvenliğini tesis etmeyi hem de daha fazla, kaliteli ve verimli üreterek geçen yıl 30 milyar dolara yükselen tarımsal ürün ihracatını 35 milyar, 40 milyar dolarlara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Siirt'te temaslarda bulunan Bakan Yumaklı, AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen "Şehir Buluşmaları Siirt" programına katıldı.

Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, Siirt'in büyük alimleri, evliyaları, önemli zatları yetiştirmiş mübarek bir belde olduğunu anlatarak, AK Parti hükümetleri olarak kardeşliği ve beraberliği güçlendirecek adımlar atmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkeyi geliştirmenin mücadelesi içinde olduklarını kaydeden Yumaklı, Türkiye'yi yeni yüzyılında dünyada marka bir ülke haline getirmek istediklerini belirtti.

Bu hedefe ulaşmak için tarım ve ormanın en güçlü argümanlardan olduğunu ifade eden Yumaklı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çünkü Cumhurbaşkanı'mızın ifadesiyle ambarın anahtarı kimdeyse güç ondadır. Eğer bir ülke gıda arz güvenliğini temin ve tesis etmiş ise o zaman onun için güçlü ülkelerden biridir, diyebiliriz. Her hafta cuma günü tarımsal desteklerle ilgili açıklamalar yapıyoruz. Yine bu cuma da üreticilerimizin, çiftçilerimizin hesaplarına tarımsal destek ödemelerini aktardık. İllerimizin tarım ve orman altyapısını güçlendirmek için birlikteyiz, sahadayız. Amacımız Türkiye'nin her tarafında tarımsal üretimi, gıda arz güvenliğini hem kendi ülkemizde tesis etmek hem de daha fazla, kaliteli ve verimli üreterek geçtiğimiz yıl 30 milyar dolara yükselmiş olan ülkenin tarımsal ürün ihracatını 35 milyar, 40 milyar dolarlara çıkarmaktır."

Medeniyetlerin ve ticaret yollarının kesişim noktasında bulunan Siirt'in bu özelliğinden dolayı güçlü kültürel altyapıya sahip olduğunu anlatan Yumaklı, geçiş güzergahındaki kentin tarımsal üretimin adeta merkezi konumunda bulunduğunu aktardı.

Bugün 12 bin çiftçinin yaklaşık 2,1 milyon dekarda üretim yaptığına, amaçlarının Siirt'te bu rakamı 5,7 milyon dekara çıkarmak olduğuna dikkati çeken Yumaklı, bu nedenle Siirt'in bu potansiyelini destekleyeceklerini bildirdi.

- "Terör belası defedilmiş durumda"

Ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesinin en az bunları üretmek kadar önemli olduğunu dile getiren Yumaklı, Bakanlık olarak Siirt'in tarım, orman ve su potansiyelini verimli kullanması için projelere imza attıklarını, daha geliştirilecek alanların olduğunu anlattı.

Verdikleri destek ve yatırımlara da artırarak devam edeceklerini belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Kırsal kalkınma desteklerimiz var. Orman Genel Müdürlüğümüzün verdiği ORKÖY projeleri var. Burada şubesini, temsilciliğini açacağız. TKDK dediğimiz Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuyla alakalı burada bir temsilcilik de açacağız. Burada üretimin artırılmasını, üretimin içerisinde yer alan genç ve hanım kardeşlerimizin daha fazla olmasını, Siirt'in üretimini iki katına çıkarmak istiyoruz. Küçükbaş hayvan varlığını 2 katına çıkarmak istiyoruz. Bunların olmaması için hiçbir sebep yok. Çünkü artık hamdolsun ülkemizin 40 yılın üzerinde adeta bir kanser virüsü gibi hücrelerinde dolaşan terör belası defedilmiş durumda. Artık başkalarına değil, bizim insanımız kendisine çalışacak. Bununla alakalı da en büyük görev, sorumluluk da bize düşüyor elbette."

- "TARSİM sigortasının üreticilerimizce yapılmasını istirham ediyorum"

Siirt'te son 21 yılda arılı kovan sayısının 8 kat artarak 178 bine çıktığına, hedeflerinin yıl sonuna kadar bu rakamı 200 bine çıkarmak olduğuna işaret eden Yumaklı, Garzan Ovası'nın koruma altına alınması veya sulanarak üretime kazandırılması için çok yoğun çabalarının olduğunu bildirdi.

Son dönemde iklim değişikliğinden kaynaklı yağış rejimlerinin değiştiğini belirten Yumaklı, şöyle devam etti:

"Memleketin bir tarafında hatta bazı şehirlerde bakıyorsunuz bir tarafı sel götürürken öbür taraf kuraklıkla boğuşuyor. Bununla alakalı özellikle TARSİM sigortasının mutlaka üreticilerimiz tarafından yapılmasını istirham ediyorum. Çünkü bu poliçenin yarısını devlet olarak biz ödüyoruz zaten. Yani yarın elimizde olmayan sebeplerle karşılaşacağımız herhangi bir afetin vereceği hasarı TARSİM sigortasıyla bertaraf etmek mümkün."

Siirt'te bitkisel üretim miktarının yüzde 56 artarak 252 bin tona, küçükbaş hayvan varlığının yüzde 273 artarak 1,2 milyon başa çıktığını vurgulayan Yumaklı, kentin çok daha fazlasını yapabilecek potansiyele sahip olduğunu, onun için projelerin üretilmesi ve daha çok çalışılması gerektiğini ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Siirt'te yapılan diğer çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

"Tarımsal arazilerin sulamaya açılması konusunda DSİ Genel Müdürlüğümüz çalışmalar yapıyor. Sulanan alan miktarını artırmak ile ilgili özellikle yoğun bir gayret içerisindeyiz. Özellikle ulaşımda çok büyük sorun olan bir alan vardı. Biraz da heyelanla sıkıntı oluşturuyordu. Yığınlı Tüneli, bunu yatırım programımıza almıştık. Yığınlı Tüneli'mizi yatırım programına aldık, bu yıl içinde ihalesini yapacağız. Hesko Kaptajı İçmesuyu Kuyusu Takviye Tesisleri işi kapsamında 3 kuyu açılarak iletim hattına test amaçlı içme suyu verilmeye başlandı. Siirt-Pervari Düğüncüler Köyü, Siirt-Şirvan Cevizlik Köyü, Siirt-Şirvan Kesmetaş Köyü Bindal Mahallesi taşkın koruma işlerinin ihalelerini de bu yıl yapacağız. Siirt'imize hayırlı olsun."

Huzur ortamının sağlamasıyla bölgenin geniş meralarının yetiştiricilerin kullanıma açılmasının hayvancılığa büyük katkı sağladığını dile getiren Yumaklı, Siirt'in bu zenginliğini korumak için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirtti.

Alkumru Barajı'nda 5 bin 600 tonluk balık üretimi için özel sektörün önünü açtıklarını aktaran Yumaklı, şu değerlendirmede bulundu:

"Ama orada istediğimiz üretim tonajını yakalayamadık. Bu konuda arkadaşlarımıza talimatı verdik. Yakından takip edeceğiz. Biz burada özellikle barajların su ürünleriyle alakalı üretime konu olmasını istiyoruz. Bu da yine bölge istihdamı için önemli, çünkü burada minimum 300 kişiye istihdam ve 15 milyon dolarlık ihracat hedefi var. Üretim artıkça bölgenin istihdamına da katkıda bulunacak. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla tarım sektörünü en rasyonel duruma getirmeye çalışıyoruz. Buradan hareketle bu yıl, Türkiye Yüzyılı, üretimin ve üreticinin yüzyılı olacak. Hep birlikte umutlarımızı da hedeflerimizi de geliştireceğiz ve büyütmeye devam edeceğiz. Birlikte hareket edeceğiz. Sorunlara beraber kafa yoracağız. Bakanlığımızın kapıları ardına kadar açık. Sizler sektör için ne yapacağınızı düşünün, yapacağınıza inanın, projelendirin, bize getirin biz de bu projeleri destekleyelim. Ancak bunu yaparsak Siirt marka bir şehir olur."

(Bitti)