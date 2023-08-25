Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te fıstık hırsızlığına karşı denetimler artırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 14:34 Güncelleme: 25.08.2023 - 14:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te fıstık hırsızlığına karşı denetimler artırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİİRT (AA) - Siirt'te jandarma ekipleri fıstık hırsızlığına karşı termal kameralı dronla denetim yapıyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya'nın talimatlarıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, fıstık hırsızlığına karşı etkin mücadele başlattı.

        Ekipler, kamu düzenini sağlamak, güven ve huzur ortamını korumak amacıyla önleyici kolluk devriyeleri sırasında gece görüş sistemli termal dronla fıstık arazilerini havadan ve karadan takip ediyor.

        Ekipler, vatandaşlara da hırsızlık olaylarına karşı daha dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

        Bu arada, 1 Ocak'tan bu yana Tillo, Eruh, Pervari ve Kurtalan ilçeleri ile merkezde meydana gelen 17 fıstık hırsızlığı olayının aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalarda, 23 şüpheli gözaltına alındı.

        Ele geçirilen 3 ton 470 kilogram fıstık sahiplerine teslim edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı denizde kaza geçirdi
        Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı denizde kaza geçirdi
        ABD istihbaratından Prigojin değerlendirmesi
        ABD istihbaratından Prigojin değerlendirmesi
        'Finansmana erişim problem olmaktan çıkacak'
        'Finansmana erişim problem olmaktan çıkacak'
        "Attıkları tivit kadar ciddiye Alacağım"
        "Attıkları tivit kadar ciddiye Alacağım"
        Uyuşturucu operasyonunda çatışma! 1 polis şehit
        Uyuşturucu operasyonunda çatışma! 1 polis şehit
        Putin, Prigojin'in cenazesine katılacak mı?
        Putin, Prigojin'in cenazesine katılacak mı?
        KOBİ'ler için kredi garanti limiti artırılıyor
        KOBİ'ler için kredi garanti limiti artırılıyor
        Yunus Akgün imzaya gidiyor! Ayrılık pozu
        Yunus Akgün imzaya gidiyor! Ayrılık pozu
        Öğrencisiyle evlenen öğretmene suç duyurusu!
        Öğrencisiyle evlenen öğretmene suç duyurusu!
        Ülke puanında son durum
        Ülke puanında son durum
        Tartıştığı kız arkadaşı öldürdü!
        Tartıştığı kız arkadaşı öldürdü!
        Wooow! O ne sihir Icardi
        Wooow! O ne sihir Icardi
        Kışlık konservede ölüm riskine dikkat!
        Kışlık konservede ölüm riskine dikkat!
        Humberstone, hayalet kasabayı andırıyor
        Humberstone, hayalet kasabayı andırıyor
        Rusya'da gizemli ölümler
        Rusya'da gizemli ölümler
        Trump tarihe geçti!
        Trump tarihe geçti!
        Radyoaktif atık suyun tahliyesi 30 yılı geçebilir!
        Radyoaktif atık suyun tahliyesi 30 yılı geçebilir!
        Kilitlenmeye karşı faiz neşteri
        Kilitlenmeye karşı faiz neşteri
        Beşiktaş'tan Eric Dier hamlesi!
        Beşiktaş'tan Eric Dier hamlesi!

        Benzer Haberler

        AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül'den yatırımcı kuruluşlara ziyaret
        AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül'den yatırımcı kuruluşlara ziyaret
        Siirt'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Siirt'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Siirt'te orman yangını, 17 saatte kontrol altına alındı
        Siirt'te orman yangını, 17 saatte kontrol altına alındı
        BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİN EVİNİ BASARAK ATEŞE VEREN KOCA, İNTİHAR ETTİ
        BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİN EVİNİ BASARAK ATEŞE VEREN KOCA, İNTİHAR ETTİ
        Siirt'te boşanma aşamasındaki eşinin evine çatıdan giren kişi intihar etti
        Siirt'te boşanma aşamasındaki eşinin evine çatıdan giren kişi intihar etti
        Boşanma aşamasındaki eşinin evini basarak ateşe veren koca, intihar etti
        Boşanma aşamasındaki eşinin evini basarak ateşe veren koca, intihar etti