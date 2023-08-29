Siirt'te 6 yetiştiriciye 513 bin lira hibe sağlandı

SİİRT (AA) - Siirt'te göçer yetiştiricilerine yönelik "Göçerlere Nefes Projesi" kapsamında hibe desteği sağlandı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kırsal alandaki göçerlerin yaşam konforunun iyileştirilmesine yönelik GAP İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen Eruh Kaymakamlığı koordinatörlüğünde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Siirt Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliğince ortak proje yürütüldü.

Proje ile 6 yetiştiriciye 513 bin lira tutarında yüzde 70 hibe ile 50 metrekare yaşam çadırı ve 200 watt güneş enerjisi paneli verildi.