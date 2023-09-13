Siirt'te çaldığı büyükbaş hayvanları satmaya çalışan zanlı tutuklandı
Siirt'te çaldığı 7 büyükbaş hayvanı satmaya çalışırken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Baykan ilçesinin Karakaya köyünde yaşayan E.S, Y.S. ve Ş.S'nin araziye otlatmak amacıyla bıraktıkları 7 büyükbaş hayvanın kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Yapılan çalışma sonucu Y.S, çaldığı hayvanları Kurtalan ilçesinin Tütün köyü Aydıncık mezrasında satmaya çalıştığı sırada suçüstü yakalandı.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Çalınan hayvanlar sahiplerine teslim edildi.