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        Siirt'te çobanlık yapan genç ayı saldırısı sonucu yaralandı

        Siirt'in Eruh ilçesinde hayvan otlatırken ayı saldırısına uğrayan Ahmet Sevilgen (21), hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 11:46 Güncelleme: 23.09.2023 - 11:54
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        Siirt'te çobanlık yapan genç ayı saldırısı sonucu yaralandı
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        Siirt'in Eruh ilçesinde hayvan otlatırken ayı saldırısına uğrayan Ahmet Sevilgen (21), hastanede tedavi altına alındı.

        Sevilgen, ilçeye bağlı Dikboğaz köyü dağlık bölgesinde hayvan otlattığı sırada köpeklerin havlamasını işitti.

        Çoban köpeklerinin bulunduğu bölgeye giden Sevilgen, bir anda karşısına çıkan ayının saldırısına uğradı.

        Köpeklerin ayıya saldırması üzerine kaçmayı başaran ve ayının pençe darbeleriyle yararlanan Sevilgen, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Eruh Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        İlk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen ve tedavi altına alınan Sevilgen'in, sağlık durumu iyiye gidiyor.

        Sevilgen, AA muhabirine, kaçarken ayının ayağını tuttuğunu belirterek, "Ayağımı kurtarayım derken elimi tuttu, sonra köpekler ayıya saldırınca kaçtım. Panik yaptığım için biraz korktum. Binlerce şükür kurtuldum." dedi.

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