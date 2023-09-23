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        GÜNCELLEME - Siirt'te CHP İl Kongresi'nde arbede yaşandı

        CHP Siirt İl Başkanlığı 38. Olağan Kongresi'nde arbede yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 18:01 Güncelleme: 23.09.2023 - 18:01
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        GÜNCELLEME - Siirt'te CHP İl Kongresi'nde arbede yaşandı
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        CHP Siirt İl Başkanlığı 38. Olağan Kongresi'nde arbede yaşandı.

        Kentteki bir tesiste düzenlenen ve 2 liste halinde gidilen kongreye, CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, aday olan mevcut başkan Enver Güneş ile diğer aday CHP Merkez İlçe Başkanı Metin Özer ve partililer katıldı.

        Konuşmaların ardından delegelerin oy kullanma sırasında bazı partililer arasında çıkan tartışma, arbedeye dönüştü.

        Sandalyelerin havada uçuştuğu arbedenin ardından polis ekipleri salona girerek, güvenlik önlemi aldı.

        Tesis bahçesinde de süren ve bu sırada orakla kavgaya karışan bir kişiye alandakiler müdahalede bulundu.

        CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek ve polis ekipleri araya girerek gerginliği sona erdirdi.

        Polis ekipleri, 2 kişiyi gözaltına aldı.

        Gerginliğin sona ermesinin ardından tamamlanan kongre sonucunda mevcut başkan Güneş, yeniden seçildi.

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