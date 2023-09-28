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        "Stajyer hareket memuru" olarak başladığı meslekte 36 yılını geçirdi

        FECRİ BARLIK/MEHMET NİYAZİ DENİZ - Güney Kurtalan Ekspresi'nin son durağı Siirt'in Kurtalan ilçesinde görevli gar şefi 63 yaşındaki Selahattin Yıldırım, 36 yıldır yolculara hizmet veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 11:02 Güncelleme: 28.09.2023 - 11:17
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        "Stajyer hareket memuru" olarak başladığı meslekte 36 yılını geçirdi
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        FECRİ BARLIK/MEHMET NİYAZİ DENİZ - Güney Kurtalan Ekspresi'nin son durağı Siirt'in Kurtalan ilçesinde görevli gar şefi 63 yaşındaki Selahattin Yıldırım, 36 yıldır yolculara hizmet veriyor.

        Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına (TCDD) bağlı Batman Garı'nda 1987'de "stajyer hareket memuru" olarak göreve başladı.

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesindeki Sinan İstasyonu'nda 1991-1993 yılları arasında, Batman Gar Şefliği'nde 1993-1995 döneminde hareket memuru olarak görev yapan Yıldırım, Bismil İstasyon Şefliği'nde 12 yıl çalıştı. 2007'de Van Kapıköy Gar Şefi olarak atanan Yıldırım, 2009'da ise Kurtalan Gar Şefi olarak görevlendirildi.

        Eşi ve 8 çocuğuyla yıllarca lojmanda yaşayan Yıldırım'ın 13 de torunu bulunuyor.

        Demiryolu camiasını ailesi gibi gören Yıldırım, tren yollarında geçen her yılını sevgiyle yad ediyor.

        - "Yeniden dünyaya gelsem tercihim Demiryolu"

        Selahattin Yıldırım, AA muhabirine, her yıl eylül ayının son haftası kutlanan "Demiryolları Haftası"nın tüm camiaya hayırlı olmasını diledi.

        TCDD bünyesinde 27 yaşında çalışmaya başladığını ifade eden Yıldırım, o günden bu yana demir yollarının hayatının bir parçası olduğunu belirtti.

        Görev süresi boyunca hep lojmanda kalması dolayısıyla bu camiayla birlik ve beraberliklerinin daha da pekiştiğini anlatan Yıldırım, "Yeniden dünyaya gelsem tercihim Demiryolu olacaktır çünkü Demiryolu camiası bir ailedir. Herkes birbirini aileden biri olarak görür ve birbirine yardımcı olur. Gittiğimiz her yerde her bir yolcu bir aile demek. Onlarla iyi günde kötü günde beraberiz." diye konuştu.

        Torunlarının da fırsat buldukça kendisini ziyarete geldiğini belirten Yıldırım, 2025'te emekli olacağını, şimdiden bunun hüznünü yaşadığını söyledi.

        Yıldırım, "Demir yolundan uzaklaşmak biraz hüzün oluşturacak. Ayrılsak da inşallah sık sık gelir, garı ziyaret ederiz, gezeriz ve arkadaşlarımızla bir araya geliriz." ifadesini kullandı.

        Göreve başladığı ilk yıllarda telsizlerin olmadığını, iletişimi el lambaları ve işaretlerle sağladıklarını anlatan Yıldırım, teknolojiye ayak uyduran TCDD'nin şu anda en konforlu şekilde hizmet verdiğini kaydetti.

        Eskiden kara yollarının pek yaygın olmadığını, yolculukların genelde trenle yapıldığını dile getiren Yıldırım, zaman geçtikte daha modern trenlerin hizmete sunulduğunu, şu anda da bütün trenlerin dolu şekilde sefer yaptığını belirtti.

        Meslek hayatı boyunca yolculara en iyi hizmeti sunmanın gayreti içinde olduğunu anlatan Yıldırım, unutamadığı bir anısına ilişkin şunları kaydetti:

        "1994'te Bismil'den Kurtalan'a yolcu olarak geldiğimde tren saat 21.00 sıralarında arızalandı. Yardım istemek için direklere çıkıp sabit telefonla iletişim kurmamız gerekti. Birbirimizin sırtına çıkarak prize ulaşmaya çalıştık. Oradan personelle imdat istedik. İmdat treni gelinceye kadar orada kaldık."

        Selahattin Yıldırım'ı ziyarete gelen torunlarından 10 yaşındaki Elanur Yıldırım, garda zaman geçirmenin eğlenceli olduğunu, lojmanın bahçesinde arkadaşlarıyla oyun oynadığını söyledi.

        9 yaşındaki Samet Yıldırım da dedesinin mesleği sayesinde hep trenlerle büyüdüğünü, trene binmeyi çok sevdiğini belirtti.

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