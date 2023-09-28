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        Türk Kızılay'dan Siirt'e mobil ikram aracı desteği

        Türk Kızılay tarafından hazırlanan mobil ikram aracı Siirt Şubesi'ne törenle teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 14:05 Güncelleme: 28.09.2023 - 14:25
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        Türk Kızılay'dan Siirt'e mobil ikram aracı desteği
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        Türk Kızılay tarafından hazırlanan mobil ikram aracı Siirt Şubesi'ne törenle teslim edildi.

        Mobil ikram aracının teslimi için Güres Caddesi'nde Habibi Sancak Kan Merkezi önünde tören düzenlendi.

        Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Yener Tanık, programda yaptığı konuşmada, Türk Kızılay tarafından bağış olarak alınan mobil ikram aracının iç donanımının Müge Anlı ve dostları tarafından yaptırılarak Siirt'e kazandırıldığını belirtti.

        Doğal afet ve etkinliklerde kullanılmak üzere tasarlanan mobil aracın 1000 kişilik sıcak yemek ve içecek kapasitesine sahip olduğunu dile getiren Tanık, aracın ayrıca kendini şarj edebilen donanımı, jeneratör takviyeli soğutucu buzdolabı ve televizyon tertibatı bulunduğunu aktardı.

        Türk Kızılay Siirt Şube Başkanı Nihat Altunç da kriz ve afet durumlarında kullanılacak mobil ikram aracı için emeği geçenlere teşekkür etti.

        Kızılay yetkilileri program sonunda aracı gezdi.

        Daha sonra gönüllüler tarafından mobil ikram aracından vatandaşlara meyve suyu ve kek ikram edildi.

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