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        Siirt'te balık avlamak için çaya giren kişi boğuldu

        Siirt'in Şirvan ilçesinde balık avlamak için çaya giren kişi boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 16:41 Güncelleme: 28.09.2023 - 17:03
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        Siirt'te balık avlamak için çaya giren kişi boğuldu
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        Siirt'in Şirvan ilçesinde balık avlamak için çaya giren kişi boğuldu.

        Alınan bilgiye göre, Daltepe köyü Beyaz Köprü Çayı mevkisine arkadaşlarıyla balık avına giden Aslan Kayır (44), ağlara bakmak için bölgeden ayrıldı.

        Kayır'ın bir süre sonra buluşma noktasına gelmemesi üzerine arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, 112 Acil Sağlık, UMKE ve güvenlik korucuları sevk edildi.

        Ekiplerin arama çalışması başlattığı çayda Kayır'ın cansız bedenine ulaşıldı.

        Kayır'ın cesedi, çaydan çıkarılarak ambulansla Şirvan İlçe Entegre Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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