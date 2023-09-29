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        Siirt'te 80 ve üzeri yaştaki vatandaşlara hizmet verecek merkez açıldı

        Siirt'te, Sağlık Bakanlığınca Sağlıklı Yaş Alma Merkezi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 17:20 Güncelleme: 29.09.2023 - 18:04
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        Siirt'te 80 ve üzeri yaştaki vatandaşlara hizmet verecek merkez açıldı
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        Siirt'te, Sağlık Bakanlığınca Sağlıklı Yaş Alma Merkezi açıldı.

        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde açılan merkezde, doktor, hemşire ve sağlık personelinden oluşan ekip, 80 ve üzeri yaştaki vatandaşlara hizmet verecek.

        İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür, açılışta yaptığı konuşmada, ekibin düzenli olarak 80 ve üzeri yaştaki bireyleri evlerinde ziyaret edeceğini, gerektiğinde tedavilerini yapacağını söyledi.

        Evde tedavisi yapılamayan yaşlıların, randevu alınıp hastanede muayene edilmeleri sağlandıktan sonra evlerine bırakılacaklarını belirten Ömür, şunları kaydetti:

        "Merkez, 80 yaş ve üzeri yaşlıların sağlık bakım hizmetlerinin sürdürülmesi, ihtiyaçlarının belirlenmesi ve sonrasında koordinasyonun sağlanması amacıyla kuruldu. Bireylerin sağlık hizmetine erişiminin kolaylaştırılması, evinde veya tıbbi bakım ihtiyaçlarının belirlenmesi ile desteklenmesinin sağlanması hedefleniyor. Siirt'te yaklaşık 3 bin yaşlımız var. İlçelerde de bu merkezleri kurduk. Güzel hizmet sunulacak."

        Açılışa, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Çağdaş Kaynak ve Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Yener Tanık, doktorlar ve sağlık personeli katıldı.

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