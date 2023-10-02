Siirt'te çıkan taşlı sopalı kavgada 7 kişi yaralandı Siirt'te iki grup arasında çıkan kavgada, 7 kişi yaralandı.

Siirt'te iki grup arasında çıkan kavgada, 7 kişi yaralandı.

Aydınlar Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, taşlı sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada, 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kavgada bazı iş yerlerinin ve araçların camları kırıldı.

Polis ekiplerince hem olay yerinde hem de hastane önünde güvenlik önlemi alındı.