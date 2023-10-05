Siirt'te "Türkiye ve Türk Dünyası Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu" başladı Siirt Üniversitesinde (SİÜ) "Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye ve Türk Dünyası Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu" başladı.

Siirt Üniversitesinde (SİÜ) "Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye ve Türk Dünyası Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu" başladı.

SİÜ İlahiyat Fakültesi Fuat Sezgin Konferans Salonunda başlayan ve üç gün sürecek sempozyumun açılışında konuşan Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, sempozyumda emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

Tarihsel süreç içerisinde pek çok sahada farklı medeniyetlerle bütünleşen ve yeni mevcudiyetlerin meydana gelmesinde büyük bir rol oynayan Türk ve Türk-İslam devletlerinin dünya tarihindeki öneminin öteden beri bilindiğini dile getiren Şındak, şunları kaydetti:

"Türkiye devletinin misyon ve vizyonlarından biri Türk devletlerinin birbirlerini anlaması ve keşfetmesi üzerine olmuştur. Bu gaye doğrultusunda atılan bürokratik adımların yanı sıra akademik çalışmalarında son yıllarda giderek artış gösterdiği görülmektedir. Sempozyumun fikir aşamasından gerçekleşme safhasına kadar azami gayretlerini sarf edenlere teşekkür ediyorum."

Programda, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gülnisa Aynakul, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Saba Samatya Ölmez, Türk Dünyası Belediyeler Birliği OS Koordinatörü Dr. Mairam Baigonusheva ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Danışmanı Dr. Arslan Koyçiyev, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Durmuş Ali Aslan ve Kırgız tarihçisi ve gazeteci Prof. Dr. Tınçtıkbek Çorotegin tarafından birer konuşma yapıldı.

Türki Cumhuriyetler Yöresel Ezgiler Grubunun müzik dinletisi eşliğinde devam eden programın ardından katılımcılara hediye takdim edildi.

Sempozyuma, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Orta Asya Kafkasya Türk Cumhuriyetlerinden, Rusya, Avrupa ve Orta Doğu Devletlerinden akademisyenler ve çok sayıda dinleyici katıldı.