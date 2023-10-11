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        Siirt'te durdurulan araçta 2 tabanca bulundu

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde durdurulan araçta 2 tabanca ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 11:13 Güncelleme: 11.10.2023 - 11:15
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        Siirt'te durdurulan araçta 2 tabanca bulundu
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        Siirt'in Kurtalan ilçesinde durdurulan araçta 2 tabanca ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kurtalan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince "silah ve mühimmat kaçakçılığı" yapanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

        Ekipler, bu kapsamda M.E'nin yasa dışı silah ve mühimmat bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

        Şüphelinin kullandığı araç, fiziki takip sonucu Gözpınar Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında durduruldu.

        Araçta yapılan aramada, 2 tabanca, 2 şarjör ve 15 fişek ele geçirildi, şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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