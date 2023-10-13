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        Siirt Valisi Kızılkaya'dan İl Jandarma Komutanlığına ziyaret

        Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 19:32 Güncelleme: 13.10.2023 - 20:08
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        Siirt Valisi Kızılkaya'dan İl Jandarma Komutanlığına ziyaret
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        Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kızılkaya ziyarette İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük’ten çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, güvenlik korucularının asker ve polisle omuz omuza terörle mücadelede önemli kahramanlıklar yaptığını belirtti.

        AFAD personeli tarafından arama kurtarma faaliyetinde kullanılan malzemeler ile Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı personeli tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalanları tespit etmede kullanılan yeraltı görüntüleme cihazı ve yılan kamera arama kurtarma malzemelerini inceleyen ve güvenlik korucularına yönelik verilen bir günlük yerel destek eğitimi hakkında bilgi alan Kızılkaya, daha sonra Dadaşlar Şehitlik Anıtı'nı ziyaret etti.

        Cuma namazını İl Jandarma Komutanlığı Şehitler Camisi'nde kılan Kızılkaya, askerlerle yemek yedi, personelin taleplerini dinledi.

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