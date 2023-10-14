Siirt'te izinsiz kazı yapan 6 kişi yakalandı

Siirt'te izinsiz kazı yaptığı gerekçesiyle 6 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Baykan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçunun önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

İhbar üzerine Baykan ilçesi Dilektepe köyünde izinsiz define arayan S.K, M.S, A.T, C.T. ile onlara gözcülük yapan G.K. ve M.K, eski tarihi hamam olarak bilinen yerleşkede suçüstü yakalandı.

Yapılan aramada balyoz, 2 çekiç, 2 kazma, bir çift iş eldiveni, 7 metre halat ve taşıma çantası ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.