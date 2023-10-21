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        Siirt'in Derince köyünde PKK'lı teröristlerin katlettiği 22 kişi anıldı

        Siirt'in Baykan ilçesi Derince köyünde, 21 Ekim 1993'te PKK'lı teröristlerce okul bahçesinde kurşuna dizilerek katledilen 13'ü çocuk 22 kişi için anma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 14:53 Güncelleme: 21.10.2023 - 15:05
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        Siirt'in Derince köyünde PKK'lı teröristlerin katlettiği 22 kişi anıldı
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        Siirt'in Baykan ilçesi Derince köyünde, 21 Ekim 1993'te PKK'lı teröristlerce okul bahçesinde kurşuna dizilerek katledilen 13'ü çocuk 22 kişi için anma töreni düzenlendi.

        Derince Şehitliği'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, dua edildi.

        Vali Kemal Kızılkaya, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, Baykan Kaymakamı Emin Bağlı ile şehitliği gezdi, kabirlere karanfil bıraktı.

        Kızılkaya, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, terörün hiçbir zaman amacına ulaşmayacağını söyledi.

        Saldırıda 22 masum vatandaşın hunharca katledildiğini kaydeden Kızılkaya, şöyle konuştu:

        "Bundan tam 30 yıl önce Derince köyümüzde terör örgütü PKK'nın kanlı yüzünü bütün Derinceli hemşehrilerimiz yaşadılar ve bugün bunun 30. senesinde bu acıyı tekrar yürekten yaşıyoruz. Bu yaşanan vahşeti unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız. 5 aylık, 7 aylık bebekler ağzında emzik fakat maalesef karnında kurşunla, hepimizin gördüğü o vahşet resmini bu memlekete, bu insanlara yaşattılar. Terörü lanetliyoruz. Buradaki hemşehrilerime de yaşadıkları bu acıdan dolayı başsağlığı diliyorum. Devletimizi, milletimizi ilelebet payidar kılacak bu milletimize de şükranlarımızı arz ediyorum."

        Siirt Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı İsmail Şehitoğlu da hain saldırıyı unutturmayacaklarını dile getirerek, devletin başarılı operasyonları sonucu terörün bitme noktasına geldiğini aktardı.

        Törenin ardından Baykan Merkez Çarşı Camisi'nde mevlit okutuldu.

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