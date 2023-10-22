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        Siirt'teki futbol maçında Filistin'e destek pankartı açıldı

        TFF 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Siirt Özel İdaresi Spor ile Bergama Sportif Faaliyetler AŞ maçında Gazze'ye destek pankartı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 19:01 Güncelleme: 22.10.2023 - 19:33
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        Siirt'teki futbol maçında Filistin'e destek pankartı açıldı
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        TFF 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Siirt Özel İdaresi Spor ile Bergama Sportif Faaliyetler AŞ maçında Gazze'ye destek pankartı açıldı.

        Kurtalan İlçe Stadı'nda oynanan maçta, müsabaka öncesinde iki takım oyuncuları seremoniye Türkiye Futbol Federasyonunun hazırlattığı "Gazze’de yapılan zulmü kınıyoruz" pankartıyla çıktı.

        İstiklal Marşı’nın okunmasından önce Filistin'de hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

        Tribünlerde de İsrail aleyhine slogan atıldı.

        Maç, Siirt Özel İdaresi Spor oyuncusu Mehmet Salih Yiğit'in 70'inci dakikada attığı golle 1-0 sonuçlandı.

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