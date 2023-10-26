Siirt'te film festivali "Kalbimiz Gazze" temasıyla sinemaseverlerle buluşacak Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle 6. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali, "Kalbimiz Gazze" temasıyla düzenlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle 6. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali, "Kalbimiz Gazze" temasıyla düzenlenecek.

Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneğince Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kutlamaları kapsamında 31 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek festivale farklı ülkelerden 298 filmle başvuru yapıldı.

Bakanlığın yanı sıra Siirt Valiliğince desteklenen festivalin başkanlığını Baran Mayda, direktörlüğünü yönetmen Ahmet Bikiç ve jüri başkanlığını Nazif Tunç'un yapacak.

Festivalin jürisinde ise Gülin Tokat, Hilal Çelenk, Özcan Demir, Bedir Acar, Mehmet Ali Karga, Mürşit Bağ, Nesrin Kula'nın yanı sıra yönetmen de olan Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı yer alacak.

Prof. Dr. Yasin Aktay, Doç. Dr. Ülhak Çimen, Doç. Dr. Aydın Aktay ve Dr. Veysel Battal'ın danışma kurulunda yer aldığı festivalin koordinasyonunu ise Doç. Dr. Funda Masdar ve Dr. Mahir Özhan yürütecek.

"Kalbimiz Gazze" temasıyla 31 Ekim'de Baykan ilçesinde "Gazze Hakkında Konuşmalıyız" adlı tiyatro gösterimiyle başlayacak festival, 1-2 Kasım'da Siirt Üniversitesi'nde gösteri ve söyleşilerle devam edecek.

Festival, 3 Kasım'da Kurtalan ilçesinde yapılacak ödül töreni ve Gazze belgeselinin izlenmesiyle sona erecek.