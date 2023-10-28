Siirt'te V-NOTES yöntemiyle rahim sarkması ameliyatı yapıldı

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, bölgede ilk kez V-NOTES tekniğiyle kapalı yöntem rahim sarkması ameliyatı yapıldı.

Kurtalan ilçesinde oturan Amine Kavut (32), uzun süredir devam ağrıları nedeniyle Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesindeki Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Yapılan muayenesinin ardından rahminin ileri derecede dışa sarktığı gözlenen Kavut, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Deniz Balsak ve Kadın Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Şerif Aksin tarafından 40 dakika süren ameliyata alındı.

Balsak, Türkiye'nin önemli sağlık merkezlerinde yapılabilen tekniğin bölgede ilk kez uygulandığını belirtti.

Siirt'te açık ameliyattan kapalı yönteme geçildiğini dile getiren Balsak, üçüncü evre rahim sarkması şikayeti gelen hastaya başarılı bir operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.

Hastanın üç aydır bu şikayeti olduğunu dile getiren Balsak, "Tüm doktorlar açık cerrahiyi, bazı doktorlar da rahmin alınmasını önermiş. Hastanın bu şikayetleri üzerine bölgemizde ilk kez yapılacak bir cerrahiyi uygulamaya karar verdik. Ameliyatla başarılı bir şekilde, doğal boşluklarından giderek hastanın rahmini astık. Türkiye'de sayılı sağlık merkezlerinde yapılan bu tekniği biz Siirt'te uyguladık." dedi.

Aksin ise, daha çok ileri merkezlerde uygulanan V-NOTES lateral süspansiyonun, karın bölgesi delinmeden doğal vücut boşlukları kullanılarak kapalı yöntemle yapılan bu tekniğin başarılı uygulandığını söyledi.

Son 2 yıl içerisinde açık cerrahiden kapalı cerrahiye doğru çok sayıda ameliyatın gerçekleştirildiğini dile getiren Aksin, bu yöntemle hastanın vücudunda daha küçük kesikler, daha az yatış süresi, daha az ağrı çekmesi hedeflendiğini aktardı.

Aksin, operasyonun açık cerrahiye göre avantajları bulunduğunu ifade ederek, "Bu operasyon V-NOTES teknikle bir kamera sistemiyle geleneksel laparoskopik cerrahide karında kullanılan kesiler olmadan, herhangi bir iz bırakmadan daha minimalize yapılan cerrahidir. Bu cerrahiyi yöntemini Siirt'e kazandırmış olduk." dedi.

Hastane Başhekimi Çağdaş Kaynak da, hastanenin kadın doğum, kardiyoloji ve göz alanında ihtisaslaştığını bildirdi.

Kaynak, "Son dönemde akademik anlamdaki kadromuzun güçlenmesiyle bölgede yapılanmayan ameliyatlara başladık. Hastanemizde daha önce bölgede yapılmayan V-NOTES lateral süspansiyon operasyonu hocalarımız tarafından gerçekleştirildi. Bu şekilde hastanemizdeki gelişmeler hem akademik anlamda hem tıbbi bakım hizmeti sunumundaki gelişmelerimiz devam etmektedir. Bunlar çok özellikli işlemler, daha önce bölgede yapılmayan ameliyatlar." ifadelerini kullandı.