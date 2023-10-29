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        Dağ köyünde koşarken keşfedilen milli atlet Ümran, Avrupa ve dünya şampiyonalarına odaklandı

        FECRİ BARLIK - Siirt'in Pervari ilçesinde dağ köyünün yollarında koşarken öğretmeni tarafından keşfedilen milli atlet Ümran Bulut, Türkiye'yi Avrupa ve dünya şampiyonalarında temsil etmek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 11:55 Güncelleme: 29.10.2023 - 11:55
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        Dağ köyünde koşarken keşfedilen milli atlet Ümran, Avrupa ve dünya şampiyonalarına odaklandı
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        FECRİ BARLIK - Siirt'in Pervari ilçesinde dağ köyünün yollarında koşarken öğretmeni tarafından keşfedilen milli atlet Ümran Bulut, Türkiye'yi Avrupa ve dünya şampiyonalarında temsil etmek istiyor.

        İlçeye bağlı 1788 rakımlı Doğanköy'de yaşayan ve ortaokul öğrencisiyken beden eğitimi öğretmeni Mehmet Şirin Aydoğan'ın dikkatini çeken 19 yaşındaki Ümran, 2 yıl önce Siirt merkezde düzenlenen okullar arası yarışmalara katıldı. Yarışmalardaki mücadelesi atletizm antrenörü Neşet Gezer tarafından da fark edilen Ümran Bulut, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki atletimiz takımına seçildi.

        Yaklaşık 1,5 aylık antrenmanla 15 Temmuz 2022'de Bursa'da Osmangazi Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu işbirliğinde düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Osmangazi Dağ Koşusu"nda ikinci olan Ümran, 15 Nisan'da Eruh ilçesinde gerçekleştirilen Turkcell Türkiye Dağ Koşuları Şampiyonası'nda ise 20 yaş altı erkeklerde Türkiye şampiyonu oldu. Şampiyonluğun ardından milli forma hayaline kavuşan Bulut, 14 Mayıs'ta Karadağ'da yapılan Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda gümüş madalyanın sahibi oldu.

        Antrenörü Gezer ile çalışmalarını sürdüren Bulut, Avrupa ve dünya şampiyonalarında da madalyalar kazanarak Türk bayrağını uluslararası arenada dalgalandırmayı ve İstiklal Marşı'nı okutmayı hedefliyor.

        - "Köyde dağlarda, yollarda koşuyordum"

        Ümran Bulut, AA muhabirine, küçük yaşlarda ilgi duyduğu atletizmde mili formayla mücadele etmenin onurunu yaşadığını söyledi.

        Köy yollarında koşarken beden eğitimi öğretmeninin dikkatini çektiğini ve bu sayede yarışmalara katılmaya başladığını dile getiren Ümran, "Normalde de koşuyordum ama köyde yaşadığım için yarışmalardan haberim olmuyordu. Köyde dağlarda, yollarda koşuyordum. Ortaokulda atletizme başladım." diye konuştu.

        Milli atlet, 2 yıl önce Siirt merkezde katıldığı yarışmalarda Gezer'in desteğiyle bu spora sımsıkı sarıldığını ve başarılarının peş peşe geldiğini ifade ederek, milli formayla şampiyonalara katılmanın ayrı bir sevinç yaşattığını belirtti.

        Bu yıl Siirt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunu (BESYO) kazandığını aktaran genç atlet, "Atletizmde Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." dedi.

        - "Çocuklarımızı atletizmle tanıştırmaya çalışıyoruz"

        Antrenör Neşet Gezer de 2008'den bu yana çok sayıda atlet yetiştirdiğini ve birçok sporcunun da ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece elde ettiğini söyledi.

        Bu sporcular arasında Ümran'ın da yer aldığını belirten Gezer, şunları kaydetti:

        "İlimizde ulaşabildiğimiz çocuklarımızı atletizmle tanıştırmaya çalışıyoruz. Ümran da Siirt'ten yaklaşık 5 saat uzaklıktaki Doğanköy'den buraya geldi. Beden eğitimi öğretmeniyle görüştüm. Yetenekli olduğunu fark ettim ve öğretmeninin de tavsiyesiyle merkeze geldi. Eruh'taki koşuda Türkiye şampiyonu, mayıs ayında Karadağ'da Balkan Şampiyonası'nda ise ikinci oldu. Hem şanlı bayrağımızı hem ülkemizi güzel bir şekilde temsil etti. Şu anda daha büyük hedefler için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

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