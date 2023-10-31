6. Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali başladı Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Kalbimiz Gazze" temalı "Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali" başladı.

Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Kalbimiz Gazze" temalı "Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali" başladı.

Siirt Valiliği himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Siirt Belediyesi ve Siirt Üniversitesinin desteklediği festival, Baykan ilçesinin Veyselkarani Beldesinde bir okulun konferans salonunda kısa film tanıtımıyla başladı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, programda yaptığı konuşmada, 12 bin yıllık tarihi geçmişi ile Mezopotamya ve Anadolu uygarlıklarının izlerini taşıyan ve sayısız uygarlığa ev sahipliği yapmış Siirt'te böyle bir etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Medeniyet ve kültür dünyasına büyük katkıları olan Siirt'in aynı zamanda hoşgörünün ve sevginin barışla yoğrulduğu, içinde farklı kültür ve dillerin konuşulduğu kardeşlik şehri olduğunu dile getiren Kızılkaya, şunları kaydetti:

"İlimizde geleneksel hale gelen ve altıncısı düzenlenen festivale 43’ü yabancı, 255’i yerli olmak üzere toplamda 298 eser katılmıştır. Festivale katlım gösteren her bir kardeşimiz bu filmleri çekmek için büyük emek verdi. Festivale ev sahipliği yapan ilimizin sahip olduğu doğa güzelliklerini, kültür ve turizm değerlerini daha fazla tanıtıma ihtiyacı var. Bu tanıtımın en doğru adreslerinden biri de film festivalidir. Siirt'i en iyi Siirt’ten tanıtabiliriz. Bu bağlamda ilimizi ziyaret eden, sanatçılar, yönetmenler ve gazeteciler, burada edindikleri izlenimlerini kamuoyu ile paylaşarak, daha çok kitlelere ulaşmamızda her biri bir kültür elçisi olarak ilimizi en iyi şekilde anlatacaklarına inanıyorum. Huzur adası Siirt’te vatandaşlarımızı kültürle sanatla buluşturmaya devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki aralık ayında kitapseverleri de Siirt Kitap Fuarı ile buluşturacağız. Artık bölge insanı kentin terörle değil, yatırımlarla, üretimle, kültür sanatla, eğitimle ve sporla anılmasını istiyor."

Festivalin onursal başkanı ve AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay da festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere, katılım gösteren tüm yarışmacı ve sanatçılara teşekkür etti.

İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırısını kınayan Aktay, bu yıl festivalin temasının "Kalbimiz Gazze" olduğunu, yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek için festivalin içeriğinin değiştirildiğini söyledi.

Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak da son 6-7 yıldır çok güzel kültürel etkinliklere tanık olduklarını belirterek, üniversitenin de desteğiyle Siirt'in artık kültürle, sanatla ve kitapla anılmaya başlanmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği Başkanı Baran Mayda, yazar İhsan Süreyya Sırma ve AK Parti Siirt İl Başkanı Ekrem Olğaç’ın da birer konuşma yaptığı ilk günkü etkinlik, "Filistin Hakkında Konuşmalıyız" adlı tiyatro oyununun sahnelenmesi ve festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere plaket takdimi ile sona erdi.