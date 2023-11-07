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        Siirt'te devrilen otomobilde çıkan yangında ölen anne ve 5 çocuğunun cenazesi defnedildi

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde devrilen otomobilde çıkan yangında hayatını kaybeden anne ve 5 çocuğunun cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 09:56 Güncelleme: 07.11.2023 - 10:51
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        Siirt'te devrilen otomobilde çıkan yangında ölen anne ve 5 çocuğunun cenazesi defnedildi
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        Siirt'in Kurtalan ilçesinde devrilen otomobilde çıkan yangında hayatını kaybeden anne ve 5 çocuğunun cenazesi toprağa verildi.

        Gözpınar köyü mevkisinde devrilen otomobilde çıkan yangında yaşamını yitiren Aynur Yaşar (32), çocukları Rodi (5), Cudi (6), Bahoz (11), Viyan (14) ve Beritan Delila Yaşar'ın (15) cenazesi, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Cenazeler, Batman'ın Kozluk ilçesinin Kumlupınar köyü Kocabey mezrasında gözyaşları içinde defnedildi.

        Kazada yaralanan baba Mehmet Yaşar'ın tedavisi, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.

        Mehmet Yaşar idaresindeki 72 KA 229 plakalı otomobil, dün Kurtalan ilçesinin Gözpınar köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrilmiş, LGP'li olduğu öğrenilen otomobil bir süre sonra alev almıştı. Yangında anne ile 5 çocuğu hayatını kaybetmiş, baba yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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