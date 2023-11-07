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        Siirt'te devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı

        Siirt'in Şirvan ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 21:48 Güncelleme: 07.11.2023 - 21:48
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        Siirt'te devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı
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        Siirt'in Şirvan ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Yolbaşı köyü yolunda sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 56 AS 188 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada araçta bulunan Abdulrezzak, Lokman, Fethullah, Cafer ve Sadullah S. yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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