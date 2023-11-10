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        Siirt'te helikopter kazasında şehit olan 17 asker anıldı

        Siirt'in Pervari ilçesinde 10 Kasım 2012'de meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 17 asker için anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 16:53 Güncelleme: 10.11.2023 - 17:27
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        Siirt'te helikopter kazasında şehit olan 17 asker anıldı
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        Siirt'in Pervari ilçesinde 10 Kasım 2012'de meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 17 asker için anma programı düzenlendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, operasyona giden askerleri taşıyan helikopterin kayalıklara çarpması sonucu şehit olan askerler için İl Jandarma Komutanlığındaki Dadaşlar Şehitler Anıtı önünde tören yapıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen törende İl Müftüsü Şakir Pinal tarafından dua okundu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, başta terör olmak üzere tüm suç örgütleri ile mücadelenin azim ve kararlılıkla devam ettiğini belirterek, "Elim bir helikopter kazası sonucu şehit olan kahramanlarımızı rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.

        Kızılkaya, program sonrası şehit olan askerler arasında bulunan Uzman Çavuş Kürşat Güneş'in ailesiyle görüştü.

        Törene, Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Gaffar Gören, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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